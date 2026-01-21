ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
2 хв

ПСЖ із Забарним зазнав несподіваної поразки у Лізі чемпіонів

Парижани у гостях поступилися лісабонському "Спортингу".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Спортинг" – ПСЖ

"Спортинг" – ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ на виїзді зазнав несподіваної поразки від "Спортинга" у матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Жозе Алваладе" в Лісабоні завершився з рахунком 2:1.

Перший тайм минув без забитих голів. У другій половині зустрічі господарі поля відкрили рахунок – колумбійський форвард Луїс Суарес забив гол на 74-й хвилині протистояння.

Але вже за п'ять хвилин парижани відігралися – відзначився Хвіча Кварацхелія.

Розв'язка цього матчу настала на 90-й хвилині, коли Суарес оформив дубль і приніс португальському клубу перемогу.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на поле на 80-й хвилині, замінивши Фабіана Руїса.

Огляд матчу "Спортинг" – ПСЖ

Після цієї поразки ПСЖ (13 очок) посідає п'яте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів, а "Спортинг" (13 балів) розташовується на шостій позиції. Обидва клуби гарантували собі вихід до плейоф.

У заключному турі Ліги чемпіонів, матчі якого відбудуться 28 січня, ПСЖ удома зіграє з англійським "Ньюкаслом", а "Спортинг" на виїзді протистоятиме "Атлетику" Більбао.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дата публікації
Кількість переглядів
91
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie