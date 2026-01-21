ПСЖ із Забарним зазнав несподіваної поразки у Лізі чемпіонів

"Спортинг" – ПСЖ / © Associated Press

Реклама

ПСЖ на виїзді зазнав несподіваної поразки від "Спортинга" у матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Жозе Алваладе" в Лісабоні завершився з рахунком 2:1 .

Перший тайм минув без забитих голів. У другій половині зустрічі господарі поля відкрили рахунок – колумбійський форвард Луїс Суарес забив гол на 74-й хвилині протистояння.

Але вже за п'ять хвилин парижани відігралися – відзначився Хвіча Кварацхелія.

Реклама

Розв'язка цього матчу настала на 90-й хвилині, коли Суарес оформив дубль і приніс португальському клубу перемогу.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на поле на 80-й хвилині, замінивши Фабіана Руїса.

Огляд матчу "Спортинг" – ПСЖ

Після цієї поразки ПСЖ (13 очок) посідає п'яте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів, а "Спортинг" (13 балів) розташовується на шостій позиції. Обидва клуби гарантували собі вихід до плейоф.

У заключному турі Ліги чемпіонів, матчі якого відбудуться 28 січня, ПСЖ удома зіграє з англійським "Ньюкаслом", а "Спортинг" на виїзді протистоятиме "Атлетику" Більбао.

Реклама

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.