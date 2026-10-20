ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
2 хв

ПСЖ із Забарним здобув перемогу над "Барселоною" в шаленому матчі Ліги чемпіонів

Українець вийшов на заміну на 59-й хвилині.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ на своєму полі здолав "Барселону" в матчі третього туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 4:2.

Парижани відкрили рахунок на 38-й хвилині зустрічі — Дезіре Дуе точно пробив під ліву стійку після передачі Жуана Невеша.

На старті другого тайму каталонці відігралися — на 55-й хвилині Хаві Еспарт зіграв у стінку з Ферміном Лопесом, після чого з меж штрафного майданчика вразив ближній кут.

На 59-й хвилині головний тренер паризького клубу Луїс Енріке зробив подвійну заміну: травмованих Маркіньйоса та Хвічу Кварацхелію замінили український захисник Ілля Забарний та Магнес Акліуш.

На 72-й хвилині ПСЖ знову вийшов уперед — Люка Ернандес забив ударом головою в ближній кут після подачі Дуе з кутового.

На 79-й хвилині підопічні Гансі Фліка вдруге в цьому поєдинку зрівняли рахунок — Ламін Ямаль після сольного проходу відправив м'яч у ближній кут.

Однак уже на 81-й хвилині французький клуб втретє повів у рахунку — Вітінья забив гол ударом з-за меж штрафного майданчика.

А на 86-й хвилині ПСЖ відправив четвертий м'яч у ворота "Барселони" — Фабіан Руїс на дальній стійці замкнув простріл Ашрафа Хакімі з правого флангу.

Для Забарного це був другий матч в поточному розіграші Ліги чемпіонів. Він також відіграв увесь поєдинок проти братиславського "Слована" в першому турі.

Для "Барселони" це перша поразка у сезоні, до цього "синьо-гранатові" виграли всі 11 матчів. ПСЖ подовжив свою переможну серію в усіх турнірах до семи поєдинків.

Наразі парижани з 9 очками після трьох турів лідирують у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. Каталонці з 6 балами посідають п'яту позицію.

У наступному турі найпрестижнішого єврокубка ПСЖ на виїзді зіграє з "Вільярреалом", а "Барселона" прийме "Астон Віллу". Обидва матчі заплановано на 3 листопада.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Зазначимо, що ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі минулого розіграшу турніру французький клуб в серії пенальті здолав лондонський "Арсенал" і вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок.

Раніше повідомлялося, що Забарний забив гол за ПСЖ у матчі чемпіонату Франції.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie