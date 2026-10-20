ПСЖ із Забарним здобув перемогу над "Барселоною" в шаленому матчі Ліги чемпіонів

ПСЖ / © Associated Press

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ПСЖ на своєму полі здолав "Барселону" в матчі третього туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 4:2.

Парижани відкрили рахунок на 38-й хвилині зустрічі — Дезіре Дуе точно пробив під ліву стійку після передачі Жуана Невеша.

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На старті другого тайму каталонці відігралися — на 55-й хвилині Хаві Еспарт зіграв у стінку з Ферміном Лопесом, після чого з меж штрафного майданчика вразив ближній кут.

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На 59-й хвилині головний тренер паризького клубу Луїс Енріке зробив подвійну заміну: травмованих Маркіньйоса та Хвічу Кварацхелію замінили український захисник Ілля Забарний та Магнес Акліуш.

На 72-й хвилині ПСЖ знову вийшов уперед — Люка Ернандес забив ударом головою в ближній кут після подачі Дуе з кутового.

На 79-й хвилині підопічні Гансі Фліка вдруге в цьому поєдинку зрівняли рахунок — Ламін Ямаль після сольного проходу відправив м'яч у ближній кут.

Однак уже на 81-й хвилині французький клуб втретє повів у рахунку — Вітінья забив гол ударом з-за меж штрафного майданчика.

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А на 86-й хвилині ПСЖ відправив четвертий м'яч у ворота "Барселони" — Фабіан Руїс на дальній стійці замкнув простріл Ашрафа Хакімі з правого флангу.

Для Забарного це був другий матч в поточному розіграші Ліги чемпіонів. Він також відіграв увесь поєдинок проти братиславського "Слована" в першому турі.

Для "Барселони" це перша поразка у сезоні, до цього "синьо-гранатові" виграли всі 11 матчів. ПСЖ подовжив свою переможну серію в усіх турнірах до семи поєдинків.

Наразі парижани з 9 очками після трьох турів лідирують у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. Каталонці з 6 балами посідають п'яту позицію.

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У наступному турі найпрестижнішого єврокубка ПСЖ на виїзді зіграє з "Вільярреалом", а "Барселона" прийме "Астон Віллу". Обидва матчі заплановано на 3 листопада.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Зазначимо, що ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі минулого розіграшу турніру французький клуб в серії пенальті здолав лондонський "Арсенал" і вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок.

Раніше повідомлялося, що Забарний забив гол за ПСЖ у матчі чемпіонату Франції.

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