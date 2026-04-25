ПСЖ із Забарним здобув розгромну перемогу та зміцнив лідерство у чемпіонаті Франції

ПСЖ на виїзді розгромиа "Анже" з рахунком 3:0 у матчі 31-го туру чемпіонату Франції.

Уже на 7-й хвилині зустрічі парижани відкрили рахунок завдяки голу Лі Кан Іна.

На 39-й хвилині Сенні Маюлу збільшив перевагу гостей. У другому таймі підопічні Луїса Енріке зробили рахунок розгромним — на 52-й хвилині забив Лукас Бералдо.

Зазначимо, що паризька команда догравала поєдинок у меншості — на 74-й хвилині Гонсалу Рамуш отримав другу жовту картку та був вилучений з поля.

Український центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч. Наступний поєдинок парижан у чемпіонаті він пропустить через перебір жовтих карток.

Після цієї перемоги ПСЖ (69 очок) зміцнив своє лідерство у чемпіонаті Франції. За чотири тури до кінця парижани випереджають найближчого переслідувача — "Ланс" — на 6 балів. "Анже" (34 пункти) перебуває на 13-му місці.

У наступному турі ПСЖ 2 травня прийме "Лор'ян", тоді як "Анже" днем пізніше на виїзді зіграє з "Осером".

Перед цим парижани 28 квітня вдома проведуть перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії".