ПСЖ із Забарним здобув розгромну перемогу в матчі чемпіонату Франції

Ілля Забарний / © ФК ПСЖ

Реклама

ПСЖ на виїзді розгромив "Тулузу" в матчі 3-го туру французької Ліги 1 сезону-2025/26. Надрезультативний поєдинок на стадіоні в Тулузі завершився з рахунком 3:6 .

Хет-триком у цій зустрічі відзначився португальський півзахисник парижан Жуан Невеш. Дубль з пенальті оформив Усман Дембеле. Ще один гол у складі гостей забив Бредлі Барколя.

За "Тулузу" забивали Янн Гбоо, Алексіс Восса та Крістіан Кассерес, який міг робити дубль, але не реалізував пенальті.

Реклама

Український захисник паризького клубу Ілля Забарний вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч. Це був його другий поєдинок за ПСЖ після переходу з "Борнмута".

Огляд матчу "Тулуза" – ПСЖ

ПСЖ з 9 очками лідирує у чемпіонаті Франції, вигравши всі три матчі на старті сезону. "Тулуза" з 6 балами посідає шосту позицію.

У наступному турі команда Луїса Енріке 14 вересня прийме "Ланс", а "Тулуза" того ж дня на виїзді позмагається з "Ліллем".