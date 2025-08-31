- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
ПСЖ із Забарним здобув розгромну перемогу в матчі чемпіонату Франції
Парижани забили шість голів у ворота "Тулузи".
ПСЖ на виїзді розгромив "Тулузу" в матчі 3-го туру французької Ліги 1 сезону-2025/26. Надрезультативний поєдинок на стадіоні в Тулузі завершився з рахунком 3:6.
Хет-триком у цій зустрічі відзначився португальський півзахисник парижан Жуан Невеш. Дубль з пенальті оформив Усман Дембеле. Ще один гол у складі гостей забив Бредлі Барколя.
За "Тулузу" забивали Янн Гбоо, Алексіс Восса та Крістіан Кассерес, який міг робити дубль, але не реалізував пенальті.
Український захисник паризького клубу Ілля Забарний вийшов у стартовому складі та відіграв весь матч. Це був його другий поєдинок за ПСЖ після переходу з "Борнмута".
Огляд матчу "Тулуза" – ПСЖ
ПСЖ з 9 очками лідирує у чемпіонаті Франції, вигравши всі три матчі на старті сезону. "Тулуза" з 6 балами посідає шосту позицію.
У наступному турі команда Луїса Енріке 14 вересня прийме "Ланс", а "Тулуза" того ж дня на виїзді позмагається з "Ліллем".