ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
1 хв

ПСЖ із Забарним здобув розгромну перемогу в поєдинку чемпіонату Франції

Українець реабілітувався за свій невдалий виступ в останньому матчі Ліги чемпіонів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ілля Забарний

Ілля Забарний / © Associated Press

ПСЖ на виїзді розгромив "Брест" у матчі 9-го туру французької Ліги 1 сезону-2025/26. Поєдинок на "Стад Франсіс Ле Бле" у Бресті завершився з рахунком 0:3.

У першому таймі дублем за парижан відзначився Ашраф Хакімі, який забивів на 29-й та 39-й хвилинах.

Наприкінці зустрічі остаточний рахунок установив Дезіре Дуе, забивши на 90+6-й хвилині.

Зазначимо, що на 59-й хвилині форвард господарів Роман Дель Кастільйо не реалізував пенальті.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов у стартовому складі та провів на полі повний матч, надійно відігравши в обороні.

Огляд матчу "Брест" – ПСЖ

Буде додано незабаром.

Таким чином, Забарний реабілітувався за свій невдалий виступ в останньому матчі Ліги чемпіонів проти "Баєра", де "привіз" два пенальті і був вилучений з поля.

Після цієї перемоги ПСЖ з 20 очками очолив турнірну таблицю чемпіонату Франції. "Брест" з 9 балами посідає 12-ту позицію.

У наступному турі команда Луїса Енріке 29 жовтня на виїзді зіграє з "Лор'яном", а "Брест" того ж дня у гостях позмагається з "Гавром".

Дата публікації
Кількість переглядів
287
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie