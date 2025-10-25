ПСЖ із Забарним здобув розгромну перемогу в поєдинку чемпіонату Франції

Ілля Забарний / © Associated Press

ПСЖ на виїзді розгромив "Брест" у матчі 9-го туру французької Ліги 1 сезону-2025/26. Поєдинок на "Стад Франсіс Ле Бле" у Бресті завершився з рахунком 0:3 .

У першому таймі дублем за парижан відзначився Ашраф Хакімі, який забивів на 29-й та 39-й хвилинах.

Наприкінці зустрічі остаточний рахунок установив Дезіре Дуе, забивши на 90+6-й хвилині.

Зазначимо, що на 59-й хвилині форвард господарів Роман Дель Кастільйо не реалізував пенальті.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов у стартовому складі та провів на полі повний матч, надійно відігравши в обороні.

Огляд матчу "Брест" – ПСЖ

Буде додано незабаром.

Таким чином, Забарний реабілітувався за свій невдалий виступ в останньому матчі Ліги чемпіонів проти "Баєра", де "привіз" два пенальті і був вилучений з поля.

Після цієї перемоги ПСЖ з 20 очками очолив турнірну таблицю чемпіонату Франції. "Брест" з 9 балами посідає 12-ту позицію.

У наступному турі команда Луїса Енріке 29 жовтня на виїзді зіграє з "Лор'яном", а "Брест" того ж дня у гостях позмагається з "Гавром".