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ПСЖ із Забарним здобув вольову перемогу в матчі чемпіонату Франції
Команда Луїса Енріке здолала "Ніццу" та зміцнила лідерство.
ПСЖ на виїзді здобув вольову перемогу над "Ніццою" в матчі 11-го туру чемпіонату Франції сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Альянц Рівьєра" у Ніцці завершився з рахунком 2:3.
Господарі поля відкрили рахунок уже на 8-й хвилині зустрічі — голом відзначився Мохамед Амура.
У середині першого тайму парижанам знадобилося дві хвилини, щоб перевернути гру на свою користь — спочатку Сенні Маюлу реалізував пенальті, а в наступній атаці Дезіре Дуе вивів гостей уперед.
Зазначимо, що перед перервою Дуе травмувався, його замінив Ферран Торрес.
У другому таймі підопічні Луїса Енріке закріпили свою перевагу — на 85-й хвилині влучного удару завдав Ферран Торрес.
У компенсований час господарі скоротили відставання до мінімуму зусиллями Алі Абді, але врятуватися від поразки не зуміли.
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч.
Завдяки перемозі ПСЖ (26 очок) зміцнив своє лідерство у чемпіонаті Франції. Парижани випереджають найближчого переслідувача — "Лілль" — на 5 балів. "Ніцца" (17 пунктів) перебуває на сьомій сходинці.
У наступному матчі ПСЖ 25 листопада прийме "Рому" в Лізі чемпіонів, а потім 28 листопада вдома зустрінеться з "Лор'яном" у чемпіонаті Франції. "Ніцца" у наступному турі Ліги 1 28 листопада прийме "Труа".
Раніше повідомлялося, що український форвард забив гол у матчі чемпіонату Нідерландів.