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Дата публікації
Категорія
Проспорт
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ПСЖ із Забарним знищив "Вільярреал" у Лізі чемпіонів

Парижани забили у ворота "Жовтої субмарини" шість м'ячів без відповіді.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

Французький ПСЖ на виїзді розгромив іспанський "Вільярреал" у матчі четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Поєдинок на "Естадіо де ла Сераміка" у Вільярреалі завершився з рахунком 0:6.

Ще до 17-й хвилини зустрічі парижани чотири рази вразили ворота суперника: голами відзначилися Жуан Невеш, Дезіре Дуе, Сенні Маюлу та Фабіан Руїс.

На старті другого тайму підопічні Луїса Енріке забили уп'яте — Фабіан Руїс на 50-й хвилині оформив дубль.

Остаточний рахунок гри на 78-й хвилині встановив Давид Болі, відправивши шостий м'яч у ворота "Жовтої субмарини".

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов на поле у стартовому складі та відіграв увесь матч.

ПСЖ виграв усі чотири матчі в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів і з 12 очками наразі одноосібно очолює загальну турнірну таблицю. "Вільярреал" (3 бали) перебуває на 29-й позиції.

У наступному турі найпрестижнішого єврокубка ПСЖ прийме італійську "Рому", а "Вільярреал" на виїзді зіграє з чеською "Славією". Обидва поєдинки заплановано на 25 листопада.

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Зазначимо, що ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі минулого розіграшу турніру французький клуб в серії пенальті здолав лондонський "Арсенал" і вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" програв "Спортингу" в Лізі чемпіонів.

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