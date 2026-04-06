ПСЖ — Ліверпуль: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться 8 квітня на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі.

ПСЖ — "Ліверпуль"

ПСЖ — "Ліверпуль" / © Associated Press

У середу, 8 квітня, французький ПСЖ прийме англійський "Ліверпуль" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

ПСЖ посів 11-те місце в основному раунді Ліги чемпіонів, потрапивши до стикових матчів плейоф, де пройшов французький "Монако" (3:2, 2:2). В 1/8 фіналу команда українського захисника Іллі Забарного розгромила англійський "Челсі" (5:2, 3:0).

"Ліверпуль" фінішував на третій позиції в основному етапі Ліги чемпіонів, напряму вийшовши до 1/8 фіналу, де обіграв турецький "Галатасарай" (0:1, 4:0).

Де дивитися матч ПСЖ — Ліверпуль

В Україні поєдинок ПСЖ — "Ліверпуль" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч ПСЖ — Ліверпуль

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають ПСЖ. На перемогу підопічних Луїса Енріке можна поставити з коефіцієнтом 1,70. Нічия — 4,20. Виграш мерсисайдців — 4,25.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу парижанам. На вихід французького клубу до півфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,52. Прохід підопічних Арне Слота до наступної стадії оцінений коефіцієнтом 2,40.

Матч-відповідь між "Ліверпулем" і ПСЖ відбудеться у вівторок, 14 квітня, на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Початок — о 22:00 за київським часом.

Переможець пари ПСЖ — "Ліверпуль" у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Реал" Мадрид (Іспанія) — "Баварія" (Німеччина).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

