ПСЖ подав позов до суду на Мбаппе та вимагає від нього 98 мільйонів євро: яка причина

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

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ПСЖ подав позов до суду проти свого колишнього футболіста Кіліана Мбаппе, який зараз виступає за мадридський "Реал", та вимагає від нього 98 мільйонів євро.

Про це повідомляє RMC Sport.

Паризький суд раніше заарештував 55 мільйонів євро на рахунках клубу. Таку суму Мбаппе вимагає від ПСЖ за несплату частини зарплати і бонусів.

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ПСЖ звернувся до паризького суду з проханням скасувати цей арешт. Юристи клубу стверджують, що футболіст не надав доказів наявності боргу.

"Кіліан Мбаппе винен гроші ПСЖ через тактику затягування гри, яка завдала клубу шкоди. Мета не в тому, щоб повернути 98 мільйонів євро, а в тому, щоб показати, що якщо він нам винен гроші, то його претензія є безпідставною", – сказав адвокат Рено Смерджян.

Юристи стверджують, що Мбаппе, згідно з усною домовленістю з клубом, після переходу до "Реала" відмовився від частини грошей, які мав отримати згідно з контрактом.

Нагадаємо, минулого літа Мбаппе перебрався до "Реала" у статусі вільного агента, підписавши контракт до червня 2029 року

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Кіліан виступав за ПСЖ від 2017 року, коли перейшов з "Монако" за 180 мільйонів євро. У складі паризького клубу він виграв 6 чемпіонатів Франції, 4 національні Кубки, три Суперкубки, а також 2 Кубки французької ліги.

За цей період він провів 307 матчів за парижан у всіх турнірах, відзначившись 256 голами і 106 асистами.