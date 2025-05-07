ПСЖ повторно обіграв "Арсенал" без Зінченка і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів (відео)

ПСЖ / © Associated Press

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Французький ПСЖ обіграв англійський "Арсенал" у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 2:1 .

У першій зустрічі, яка відбулася 29 квітня в Лондоні, "Арсенал" програв ПСЖ з рахунком 0:1. Тож за сумою двох матчів паризький клуб виявився сильнішим (3:1) і пройшов до фіналу турніру.

Матч-відповідь "каноніри" розпочали дуже агресивно і створили кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, але Джанлуїджі Доннарумма врятував парижан після ударів Габріела Мартінеллі та Мартіна Едегора.

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На 17-й хвилині ПСЖ відповів своїм гострим шансом – Хвіча Кварацхелія з лінії штрафного майданчика влучив у дальню стійку.

Потім підопічні Луїса Енріке вирівняли гру та відкрили рахунок у матчі. На 27-й хвилині Фабіан Руїс сильно та точно пробив у правий нижній кут. Для іспанця це перший гол у Лізі чемпіонів у його кар'єрі.

На 30-й хвилині чемпіон Франції міг забити ще раз, але голкіпер "гармашів" Давід Рая парирував удар у ближній кут низом від Бредлі Барколя.

У другому таймі ПСЖ заробив право виконати пенальті – захисник лондонців Майлс Льюїс-Скеллі зіграв рукою у власному карному майданчику під час удару Ашрафа Хакімі. Однак Вітінья на 69-й хвилині не реалізував 11-метровий – Рая здійснив сейв.

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Але вже на 72-й хвилині парижани збільшили свою перевагу в рахунку – Хакімі влучно пробив під праву стійку з передачі Усмана Дембеле, який вийшов на заміну.

На 76-й хвилині "Арсенал" скоротив відставання, повернувши інтригу в це протистояння – відзначився Букайо Сака, проте на більше сил у "канонірів" не вистачило.

Український футболіст "Арсенала" Олександр Зінченко провів увесь матч на лавці для запасних.

Огляд матчу ПСЖ – "Арсенал"

У фіналі турніру ПСЖ зустрінеться з італійським "Інтером", який в іншому півфінальному протистоянні здолав іспанську "Барселону". Основний час обох матчів завершився внічию 3:3, а в екстратаймах "нерадзуррі" вирвали перемогу за сумою двох зустрічей – 7:6.

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Фінальний матч Ліги чемпіонів між "Інтером" і ПСЖ відбудеться 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Нагадаємо, торік переможцем Ліги чемпіонів став мадридський "Реал", який у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію" та оновив абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.