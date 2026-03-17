ПСЖ повторно розгромив "Челсі" та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Французький ПСЖ на виїзді розгромив англійський "Челсі" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 0:3 .

Перша зустріч між командами відбулася 11 березня в Парижі й завершилася розгромною перемогою французького клубу (5:2).

У матчі-відповіді підопічні Луїса Енріке знову здобули розгромну перемогу. Вже на 6-й хвилині поєдинку рахунок відкрив Хвіча Кварацхелія.

На 14-й хвилині Бредлі Баркола зміцнив перевагу парижан, а на 62-й хвилині Сенні Маюлу довів справу до розгрому.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний провів весь матч на лавці для запасних.

Таким чином, паризький клуб тріумфував з рахунком 8:2 за підсумками двох зустрічей та вийшов до чвертьфіналу.

Огляд матчу "Челсі" — ПСЖ

ПСЖ у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Галатасарай" (Туреччина) — "Ліверпуль" (Англія). У першій грі стамбульський клуб удома переміг з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться у середу, 18 березня.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.