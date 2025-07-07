ПСЖ – Реал Мадрид: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал Клубного чемпіонату світу-2025

Форвард "Реала" Кіліан Мбаппе / © Associated Press

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У середу, 9 липня, французький ПСЖ і мадридський "Реал" зустрінуться в матчі 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

Поєдинок відбудеться на арені "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

ПСЖ вийшов до плейоф з першого місця групи B. Парижани розбили іспанський "Атлетіко" Мадрид (4:0), поступилися бразильському "Ботафого" (0:1) та обіграли американський "Сіетл Саундерз" (2:0).

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В 1/8 фіналу підопічні Луїса Енріке розгромили американський "Інтер" Маямі (4:0), а в чвертьфіналі перемогли німецьку "Баварію" (2:0).

"Реал" Мадрид пробився до плейоф з першої позиції квартету H. Іспанський гранд зіграв унічию із саудівським "Аль-Хілялем" (1:1), обіграв мексиканську "Пачуку" (3:1) та розгромив австрійський "Зальцбург" (3:0).

В 1/8 фіналу "вершкові" здолали італійський "Ювентус" (1:0), а в чвертьфіналі обіграли дортмундську "Боруссію" (3:2).

Де дивитися матч ПСЖ – Реал Мадрид

В Україні матч ПСЖ – "Реал" Мадрид можна переглянути наживо на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

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Також поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Крім того, гру покаже платформа DAZN, але без українських коментаторів.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ – "Реал" Мадрид.

Ставки букмекерів на матч ПСЖ – Реал Мадрид

Фаворитом матчу букмекери вважають ПСЖ. На перемогу французького клубу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,40. Нічия – 3,55. Виграш підопічних Хабі Алонсо за підсумками 90 хвилин поєдинку – 2,93.

На вихід парижан до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,74. Тріумф "Реала" з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті – 2,09.

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Додамо, що в іншому півфіналі у вівторок, 8 липня, позмагаються бразильський "Флуміненсе" та англійський "Челсі".

Фінальний матч КЧС-2025 відбудеться у неділю, 13 липня, в Нью-Йорку на арені MetLife Stadium, яка вміщує 82 500 глядачів.

На нашому сайті можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.

Також повідомлялося, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.

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