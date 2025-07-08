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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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ПСЖ – Реал Мадрид: онлайн-трансляція півфіналу Клубного чемпіонату світу-2025

Текстовий репортаж півфінального поєдинку Клубного чемпіонату світу-2025 між ПСЖ і мадридським "Реалом".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ – "Реал" Мадрид

ПСЖ – "Реал" Мадрид / © Associated Press

У середу, 9 липня, французький ПСЖ і мадридський "Реал" позмагаються в матчі 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу.

Поєдинок відбудеться на арені "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

ПСЖ вийшов до плейоф з першого місця групи B. Парижани розбили іспанський "Атлетіко" Мадрид (4:0), поступилися бразильському "Ботафого" (0:1) та обіграли американський "Сіетл Саундерз" (2:0).

В 1/8 фіналу підопічні Луїса Енріке розгромили американський "Інтер" Маямі (4:0), а в чвертьфіналі перемогли німецьку "Баварію" (2:0).

"Реал" Мадрид пробився до плейоф з першої позиції квартету H. Іспанський гранд зіграв унічию із саудівським "Аль-Хілялем" (1:1), обіграв мексиканську "Пачуку" (3:1) та розгромив австрійський "Зальцбург" (3:0).

В 1/8 фіналу "вершкові" здолали італійський "Ювентус" (1:0), а в чвертьфіналі обіграли дортмундську "Боруссію" (3:2).

Переможець матчу ПСЖ – "Реал" Мадрид у фіналі зустрінеться з тріумфатором іншого півфіналу між бразильським "Флуміненсе" та англійським "Челсі", який відбудеться у вівторок, 8 липня.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ – "Реал" Мадрид.

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