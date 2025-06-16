ПСЖ розбив "Атлетіко" у стартовому турі Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)

ПСЖ / © Associated Press

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Французький ПСЖ розгромив мадридський "Атлетіко" в матчі першого туру групи B Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Роуз Боул" у місті Пасадена завершився з рахунком 4:0 .

У першому таймі парижани двічі вразили ворота іспанського клубу. На 19-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Фабіан Руїс, а на 45+1-й хвилині точного удару завдав Вітінья. Обидва рази асистував Хвіча Кварацхелія.

Після перерви команда Луїса Енріке відправила ще два м'ячі у ворота "матрацників". На 87-й хвилині у складі чинного переможця Ліги чемпіонів відзначився Сенні Маюлу, а остаточний рахунок гри на 90+7-й хвилині встановив Лі Кан Ін, реалізувавши пенальті.

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Огляд матчу ПСЖ – "Атлетіко" Мадрид

Буде додано незабаром.

В іншому матчі стартового туру групи B зустрінуться бразильський "Ботафого" і американський "Сіетл Саундерз" (16 червня, 05:00 за київським часом).

У другому турі, 20 червня, ПСЖ протистоятиме "Ботафого", тоді як "Атлетіко" поміряється силами із "Сіетл Саундерз".

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Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюватимуться після зіграних поєдинків.