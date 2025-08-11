ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
1 хв

ПСЖ – Тоттенгем: букмекери зробили прогноз на матч за Суперкубок УЄФА

Фаворитом поєдинку аналітики вважають паризький клуб.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

У середу, 13 серпня, французький ПСЖ та англійський "Тоттенгем" зіграють у матчі за Суперкубок УЄФА-2025

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фріулі" в італійському місті Удіне. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.

"Тоттенгем" є чинним переможцем Ліги Європи. У фіналі лондонський клуб здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0), вигравши перший єврокубковий трофей за 41 рік.

Прогноз букмекерів на матч ПСЖ – Тоттенгем

Фаворитом матчу букмекери вважають ПСЖ. На перемогу підопічних Луїса Енріке в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,48. Нічия – 4,80. Виграш "шпор" – 6,40.

На те, що парижани завоюють Суперкубок УЄФА, приймаються ставки з коефіцієнтом 1,24. Підсумковий тріумф лондонців – 4,00.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ – "Тоттенгем".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie