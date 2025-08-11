ПСЖ – Тоттенгем: букмекери зробили прогноз на матч за Суперкубок УЄФА

ПСЖ / © Associated Press

У середу, 13 серпня, французький ПСЖ та англійський "Тоттенгем" зіграють у матчі за Суперкубок УЄФА-2025

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фріулі" в італійському місті Удіне. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.

"Тоттенгем" є чинним переможцем Ліги Європи. У фіналі лондонський клуб здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0), вигравши перший єврокубковий трофей за 41 рік.

Прогноз букмекерів на матч ПСЖ – Тоттенгем

Фаворитом матчу букмекери вважають ПСЖ. На перемогу підопічних Луїса Енріке в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,48. Нічия – 4,80. Виграш "шпор" – 6,40.

На те, що парижани завоюють Суперкубок УЄФА, приймаються ставки з коефіцієнтом 1,24. Підсумковий тріумф лондонців – 4,00.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ – "Тоттенгем".