ПСЖ – Тоттенгем: де і коли дивитися матч за Суперкубок УЄФА

Суперкубок УЄФА / © Associated Press

У середу, 13 серпня, французький ПСЖ та англійський "Тоттенгем" зійдуться в матчі за Суперкубок УЄФА-2025

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фріулі" в італійському місті Удіне. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.

"Тоттенгем" є чинним переможцем Ліги Європи. У фіналі лондонський клуб здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0), вигравши перший єврокубковий трофей за 41 рік.

Де дивитися матч ПСЖ – Тоттенгем

В Україні поєдинок за Суперкубок УЄФА між ПСЖ і "Тоттенгемом" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ – "Тоттенгем".

Раніше повідомлялося, що ПСЖ підсилюється українським захисником англійського "Борнмута" Іллею Забарним. Він уже прибув до Парижа та успішно пройшов медобстеження. Невдовзі про трансфер оголосять офіційно.