ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
1 хв

ПСЖ – Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА

Текстовий репортаж поєдинку між переможцями Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

У середу, 13 серпня, французький ПСЖ та англійський "Тоттенгем" позмагаються в матчі за Суперкубок УЄФА-2025.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фріулі" в італійському місті Удіне. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.

"Тоттенгем" є чинним переможцем Ліги Європи. У фіналі лондонський клуб здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0), вигравши перший єврокубковий трофей за 41 рік.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ – "Тоттенгем".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie