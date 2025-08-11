ПСЖ – Тоттенгем: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА

ПСЖ / © Associated Press

У середу, 13 серпня, французький ПСЖ та англійський "Тоттенгем" позмагаються в матчі за Суперкубок УЄФА-2025.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Фріулі" в італійському місті Удіне. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.

"Тоттенгем" є чинним переможцем Ліги Європи. У фіналі лондонський клуб здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0), вигравши перший єврокубковий трофей за 41 рік.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ – "Тоттенгем".