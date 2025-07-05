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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
2 хв

ПСЖ у матчі з двома вилученнями переміг "Баварію" та вийшов до півфіналу Клубного чемпіонату світу-2025 (відео)

Наприкінці першого тайму гравець мюнхенців дістав моторошну травму.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ – "Баварія"

ПСЖ – "Баварія" / © Associated Press

Французький ПСЖ обіграв німецьку "Баварію" в матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на арені "Mercedes-Benz Stadium" у місті Атланта завершився з рахунком 2:0.

Наприкінці першого тайму півзахисник мюнхенців Джамал Мусіала дістав моторошну травму після того, як воротар парижан Джанлуїджі Доннарумма влетів йому в ноги

Мусіала не зміг самостійно залишили поле. 22-річного німця забрали на ношах, його замінив Серж Гнабрі. Після цього епізоду Доннарумма розплакався просто на полі.

Рахунок у цій зустрічі було відкрито в другому таймі. На 78-й хвилині автором результативного удару став 20-річний французький нападник Дезіре Дуе.

На 83-й хвилині парижани залишилися в меншості – пряму червону картку отримав захисник Вілліан Пачо.

На 90+2-й хвилині сталося ще одне вилучення в складі ПСЖ – за удар суперника ліктем пряму червону картку заробив Лукас Ернандес.

На 90+7-й хвилині підопічні Луїса Енріке остаточно зняли питання щодо переможця поєдинку – голом відзначився Усман Дембеле.

Огляд матчу ПСЖ – "Баварія"

ПСЖ у півфіналі зіграє з тріумфатором матчу "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Реал" Мадрид (Іспанія), який відбудеться 5 липня, початок – о 23:00 за київським часом.

В іншому півфіналі позмагаються бразильський "Флуміненсе" та англійський "Челсі".

На нашому сайті також можна переглянути повний розклад і результати всіх поєдинків Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

Нагадаємо, що ФІФА оголосила рекордні призові для учасників Клубного чемпіонату світу-2025.

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