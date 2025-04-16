ПСЖ у видовищному матчі поступився "Астон Віллі", але пройшов до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Астон Вілла" – ПСЖ / © Associated Press

Реклама

ПСЖ на виїзді програв "Астон Віллі" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі завершився з рахунком 3:2 .

Уже на 11-й хвилині гри парижани відкрили рахунок – відзначився Ашраф Хакімі.

На 28-й хвилині Нуну Мендеш подвоїв перевагу команди Луїса Енріке.

Реклама

Бірмінгемці зуміли оформити яскравий камбек: забивали Юрі Тілеманс (34-та хвилина), Джон Макгінн (55-та хвилина) та Езрі Конса (57-ма хвилина).

Огляд матчу "Астон Вілла" – ПСЖ

У першій зустрічі між командами ПСЖ здобув вольову перемогу з рахунком 3:1. Таким чином, за сумою двох зустрічей (5:4) саме французький клуб вийшов до півфіналу турніру.

ПСЖ в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння "Арсенал" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія). У першому чвертьфінальному матчі лондонський клуб удома знищив "вершкових" з рахунком 3:0.

В іншому півфіналі найпрестижнішого євротурніру зустрінуться "Барселона" та переможець чвертьфінальної пари "Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія). У першому матчі міланський клуб у Мюнхені вирвав перемогу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал". Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.