Дезіре Дуе виносять з поля на ношах / © Associated Press

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Вінгер ПСЖ Дезіре Дуе дістав важку травму в гостьовому матчі 11-го туру чемпіонату Франції сезону-2026/27 проти "Ніцци", який завершився вольовою перемогою парижан з рахунком 3:2.

21-річний француз забив гол на 32-й хвилині поєдинку, але перед перервою дістав пошкодження і був вимушено замінений — його забрали з поля на ношах.

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Після матчу паризький гранд повідомив, що Дуе отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. До кінця листопада йому мають зробити операцію.

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Таким чином, Дуе ризикує вже більше не зіграти цього сезону.

Для ПСЖ це вже друга серйозна втрата через розрив хрестоподібної зв'язки цього сезону. Близько місяця тому аналогічної травми зазнав грузинський вінгер Хвіча Кварацхелія. Його повернення також очікують не раніше літньої перерви.

Цього сезону Дуе провів 15 матчів у всіх турнірах, забивши 6 голів і віддавши 4 асисти.

Зазначимо, весь матч з "Ніццою" на полі провів український захисник ПСЖ Ілля Забарний.

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ПСЖ продовжує лідирувати у чемпіонаті Франції, набравши 26 очок після 11 поєдинків. Наступний матч команда Луїса Енріке проведе 25 листопада вдома проти "Роми" у Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що володар "Золотого м'яча" вибув до кінця року через травму.

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