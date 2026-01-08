- Дата публікації
-
ПСЖ Забарного у серії пенальті здолав "Марсель" і здобув Суперкубок Франції
Український захисник парижан Ілля Забарний провів увесь матч на лавці для запасних.
ПСЖ став володарем Суперкубка Франції-2026. У поєдинку за трофей, який відбувся 8 січня на арені "Jaber Al-Ahmad International Stadium" у Кувейті, парижани в серії пенальті здолали "Марсель".
Підопічні Луїса Енріке відкрили рахунок на 13-й хвилині зустрічі – гол забив чинний володар "Золотого м'яча" Усман Дембеле.
На 76-й хвилині Мейсон Грінвуд з пенальті зрівняв рахунок для "Марселя", який на 87-й хвилині вийшов уперед завдяки автоголу захисника парижан Вілліана Пачо.
Проте на 90+5-й хвилині Гонсалу Рамуш зрівняв рахунок, перевівши матч до серії пенальті – 2:2. Там футболісти ПСЖ були точнішими – 4:1.
Український захисник паризького клубу Ілля Забарний увесь матч провів на лавці для запасних.
Таким чином, ПСЖ учетверте поспіль та в рекордний 14-й раз виграв Суперкубок Франції.
Огляд матчу ПСЖ – "Марсель"
Додамо, що в чемпіонаті Франції парижани (39 очок) наразі посідають друге місце та відстають від лідера "Ланса" на один бал.
У наступному матчі ПСЖ 12 січня зіграє проти "Парижа" в 1/16 фіналу Кубка Франції.
