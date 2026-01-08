ПСЖ Забарного у серії пенальті здолав "Марсель" і здобув Суперкубок Франції

ПСЖ – "Марсель" / © Associated Press

Реклама

ПСЖ став володарем Суперкубка Франції-2026. У поєдинку за трофей, який відбувся 8 січня на арені "Jaber Al-Ahmad International Stadium" у Кувейті, парижани в серії пенальті здолали "Марсель".

Підопічні Луїса Енріке відкрили рахунок на 13-й хвилині зустрічі – гол забив чинний володар "Золотого м'яча" Усман Дембеле.

На 76-й хвилині Мейсон Грінвуд з пенальті зрівняв рахунок для "Марселя", який на 87-й хвилині вийшов уперед завдяки автоголу захисника парижан Вілліана Пачо.

Реклама

Проте на 90+5-й хвилині Гонсалу Рамуш зрівняв рахунок, перевівши матч до серії пенальті – 2:2. Там футболісти ПСЖ були точнішими – 4:1.

Український захисник паризького клубу Ілля Забарний увесь матч провів на лавці для запасних.

Таким чином, ПСЖ учетверте поспіль та в рекордний 14-й раз виграв Суперкубок Франції.

Огляд матчу ПСЖ – "Марсель"

Додамо, що в чемпіонаті Франції парижани (39 очок) наразі посідають друге місце та відстають від лідера "Ланса" на один бал.

Реклама

У наступному матчі ПСЖ 12 січня зіграє проти "Парижа" в 1/16 фіналу Кубка Франції.

Раніше повідомлялося, що "Барселона" рознесла "Атлетик" і вийшла до фіналу Суперкубка Іспанії.