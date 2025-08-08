- Дата публікації
ПСЖ завершив трансфер Забарного – сума угоди та термін контракту українця
Ілля вирушить на медобстеження перед матчем за Суперкубок УЄФА.
Французький ПСЖ та англійський "Борнмут" остаточно погодили перехід українського захисника Іллі Забарного.
Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Сума трансферу 22-річного українця складе 67 мільйонів євро. Забарний підпише контракт із парижанами терміном на 5 років.
Ілля вирушить на медобстеження перед матчем за Суперкубок УЄФА між ПСЖ та "Тоттенгемом", який відбудеться 13 серпня.
Нагадаємо, Забарний приєднався до "Борнмута" в січні 2023 року, перейшовши з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.
Минулого літа Ілля подовжив контракт із "вишнями" до кінця червня 2029 року.
У сезоні-2024/25 Забарний зіграв 39 матчів на клубному рівні та віддав один асист.
ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.