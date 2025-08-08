ТСН у соціальних мережах

ПСЖ завершив трансфер Забарного – сума угоди та термін контракту українця

Ілля вирушить на медобстеження перед матчем за Суперкубок УЄФА.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ілля Забарний

Ілля Забарний / © Associated Press

Французький ПСЖ та англійський "Борнмут" остаточно погодили перехід українського захисника Іллі Забарного.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Сума трансферу 22-річного українця складе 67 мільйонів євро. Забарний підпише контракт із парижанами терміном на 5 років.

Ілля вирушить на медобстеження перед матчем за Суперкубок УЄФА між ПСЖ та "Тоттенгемом", який відбудеться 13 серпня.

Нагадаємо, Забарний приєднався до "Борнмута" в січні 2023 року, перейшовши з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.

Минулого літа Ілля подовжив контракт із "вишнями" до кінця червня 2029 року.

У сезоні-2024/25 Забарний зіграв 39 матчів на клубному рівні та віддав один асист.

ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.

