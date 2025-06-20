ПСЖ зазнав сенсаційної поразки на Клубному чемпіонаті світу-2025 (відео)

ПСЖ – "Ботафого" / © Associated Press

Реклама

Французький ПСЖ сенсаційно поступився бразильському "Ботафого" в матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Роуз Боул" у місті Пасадена завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол переможець Кубка Лібертадорес-2024 забив у першому таймі. На 36-й хвилині зустрічі ударом з меж штрафного майданчика ворота Джанлуїджі Доннарумми вразив Ігор Жезус.

Зазначимо, що ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.

Реклама

Огляд матчу ПСЖ – "Ботафого"

В іншому матчі 2-го туру групи B мадридський "Атлетіко" обіграв американський "Сіетл Саундерз" з рахунком 3:1.

У першому турі ПСЖ розбив "Атлетіко" (4:0), тоді як "Ботафого" здолав "Сіетл Саундерз" (2:1).

Перед заключним туром "Ботафого" (6 очок) очолює квартет B. По 3 бали мають ПСЖ і "Атлетіко", а "Сіетл Саундерз" (0) йде останнім.

У заключному турі 23 червня "Ботафого" зіграє з "Атлетіко", а ПСЖ протистоятиме "Сіетл Саундерз".

Реклама

На нашому сайті доступний повний розклад і результати всіх матчі Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ви можете переглянути всі групи та турнірні таблиці Клубного чемпіонату світу-2025, що оновлюються після зіграних поєдинків.