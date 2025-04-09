ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
1 хв

ПСЖ здобув вольову перемогу над "Астон Віллою" в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Парижанам вдалося переламати перебіг зустрічі після пропущеного м'яча.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ – "Астон Вілла"

ПСЖ – "Астон Вілла" / © Associated Press

ПСЖ вдома переміг "Астон Віллу" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 3:1.

Англійський клуб відкрив рахунок на 35-й хвилині – Морган Роджерс з кількох метрів відправив м'яч у порожні ворота після передачі Юрі Тілеманса.

Підопічні Луїса Енріке дуже швидко відігралися – на 39-й хвилині розкішного удару в дальню "дев'ятку" завдав Дезіре Дуе.

На старті другого тайму парижани вийшли вперед – Хвіча Кварацхелія на 49-й хвилині увійшов до карного майданчика суперника та потужно пробив у верхній ближній кут.

На 90+2-й хвилині ПСЖ забив утретє – остаточний рахунок гри встановив Нуну Мендеш.

Огляд матчу ПСЖ – "Астон Вілла"

Матч-відповідь між командами відбудеться у вівторок, 15 квітня, у Бірмінгемі.

Переможець пари ПСЖ – "Астон Вілла" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння "Арсенал" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія).

Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які переможуть у чвертьфіналах "Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія) і "Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал". Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie