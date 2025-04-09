ПСЖ здобув вольову перемогу над "Астон Віллою" в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

ПСЖ – "Астон Вілла" / © Associated Press

Реклама

ПСЖ вдома переміг "Астон Віллу" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 3:1 .

Англійський клуб відкрив рахунок на 35-й хвилині – Морган Роджерс з кількох метрів відправив м'яч у порожні ворота після передачі Юрі Тілеманса.

Підопічні Луїса Енріке дуже швидко відігралися – на 39-й хвилині розкішного удару в дальню "дев'ятку" завдав Дезіре Дуе.

Реклама

На старті другого тайму парижани вийшли вперед – Хвіча Кварацхелія на 49-й хвилині увійшов до карного майданчика суперника та потужно пробив у верхній ближній кут.

На 90+2-й хвилині ПСЖ забив утретє – остаточний рахунок гри встановив Нуну Мендеш.

Огляд матчу ПСЖ – "Астон Вілла"

Матч-відповідь між командами відбудеться у вівторок, 15 квітня, у Бірмінгемі.

Переможець пари ПСЖ – "Астон Вілла" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння "Арсенал" (Англія) – "Реал" Мадрид (Іспанія).

Іншу півфінальну пару Ліги чемпіонів складуть клуби, які переможуть у чвертьфіналах "Баварія" (Німеччина) – "Інтер" (Італія) і "Барселона" (Іспанія) – "Боруссія" Дортмунд (Німеччина).

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Реал". Торік мадридський гранд у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію", оновивши абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.