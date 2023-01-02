ПСЖ без Мессі та Неймара несподівано програв головному конкуренту в боротьбі за чемпіонство (відео)

ПСЖ поступився "Лансу" у виїзному матчі 17-го туру чемпіонату Франції – 3:1 .

Уже на 5-й хвилині господарі вийшли вперед – відзначився Пшемислав Франковський. Парижани відігралися за три хвилини зусиллями Уго Екітіке.

Ще до перерви "Ланс" знову повів у рахунку. На 28-й хвилині точного удару завдав Луа Опенда. А на початку другого тайму Алексіс Клод Моріс відправив третій м'яч у ворота Джанлуїджі Доннарумми.

Зазначимо, що ПСЖ грав без двох своїх лідерів – Ліонеля Мессі та Неймара. А ось Кіліан Мбаппе провів на полі весь матч, проте результативними діями не відзначився.

Огляд матчу

Для паризького клубу це перша поразка в нинішньому розіграші чемпіонату Франції. Безпрограшна серія парижан у всіх турнірах, яка почалася в березні минулого року, обірвалася на 32 матчах.

Завдяки цій перемозі "Ланс" скоротив відставання від ПСЖ, який очолює турнірну таблицю з 44 очками. "Криваво-золоті" тепер відстають від парижан лише на 4 бали.

Читайте також:

"Яке щастя, що не треба боксувати з цим дебілом": Стаховський відреагував на ганебний пост Ломаченка

Трансфер все ближче: Мудрик погодив умови особистого контракту з "Арсеналом"

Ніяк не вгамується: Ломаченко виклав нове відео з митрополитом УПЦ МП, який звинуватив Україну у "війні проти бога"