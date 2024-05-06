ПСЖ – Боруссія Дортмунд: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 7 травня, ПСЖ прийме дортмундську "Боруссію" в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перша гра між командами у Дортмунді закінчилася перемогою "джмелів" з рахунком 1:0.

Де дивитися матч ПСЖ – Боруссія Дортмунд

На території України поєдинок-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ і дортмундською "Боруссією" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ – "Боруссія" Дортмунд.

Прогнози букмекерів на матч ПСЖ – Боруссія Дортмунд

Абсолютним фаворитом поєдинку букмекери вважають паризький клуб. На перемогу команди Луїса Енріке в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,51. Нічия – 4,80. Виграш дортмундців – 6,50.

Також вище оцінюються шанси ПСЖ у двоматчевій дуелі. На прохід парижан до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,64. Вихід підопічних Едина Терзича до фіналу – 2,37.

Переможець пари "Боруссія" Дортмунд – ПСЖ у фіналі зустрінеться з тріумфатором протистояння між "Баварією" та "Реалом", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін. Перша гра в Мюнхені завершилася бойовою нічиєю 2:2, матч-відповідь у Мадриді заплановано на 8 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

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