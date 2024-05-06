ПСЖ – Боруссія Дортмунд: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж вирішального поєдинку за вихід до фіналу між французьким і німецьким клубами.

У вівторок, 7 травня, відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та дортмундською "Боруссією".

Команди зіграють на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перша гра між німецьким і французьким клубами у Дортмунді закінчилася перемогою "джмелів" з рахунком 1:0.

Переможець пари "Боруссія" Дортмунд – ПСЖ у фіналі зустрінеться з тріумфатором протистояння між "Баварією" та "Реалом", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін. Перша гра в Мюнхені завершилася бойовою нічиєю 2:2, матч-відповідь у Мадриді заплановано на 8 травня.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку ПСЖ – "Боруссія" Дортмунд.