ПСЖ феєрично знищив "Брест" на шляху до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Парижани відвантажили у ворота суперника сім м'ячів без відповіді.

ПСЖ на своєму полі розтрощив "Брест" у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 7:0 .

Перша зустріч між французькими клубами завершилася розгромною перемогою парижан з рахунком 3:0.

У другому матчі команда Луїса Енріке влаштувала супернику ще більше побиття. У першому таймі голами відзначилися Бредлі Баркола та Хвіча Кварацхелія.

А після перерви ПСЖ забив ще п'ять м'ячів у ворота суперника: авторами результативних ударів стали Вітінья, Дезіре Дуе, Нуну Мендеш, Гонсалу Рамуш і Сенні Маюлу.

Огляд матчу ПСЖ – "Брест"

Таким чином, ПСЖ знищив "Брест" із загальним рахунком 10:0 за сумою двох поєдинків і вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з "Ліверпулем" або "Барселоною".

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

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