ПСЖ обіграв "Боруссію" Дортмунд у стартовому турі групового раунду Ліги чемпіонів (відео)

Голи Мбаппе та Хакімі принесли парижанам перемогу над "джмелями".

ПСЖ переміг дортмундську "Боруссію" в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі закінсився з рахунком 2:0 .

Всі голи у цій зустрічі було забито в другому таймі. На 49-й хвилині рахунок у грі відкрив Кіліан Мбаппе, реалізувавши пенальті.

На 58-й хвилині команда Луїса Енріке закріпила свою перевагу – результативним ударом відзначився Ашраф Хакімі, якому асистував Вітінья.

Відігратися чи бодай скоротити відставання в рахунку представнику німецької Бундесліги не вдалося.

Огляд матчу

В іншому матчі стартового туру групи F "Мілан" і "Ньюкасл" не визначили сильнішого (0:0).

У другому турі Ліги чемпіонів 4 жовтня "Ньюкасл" прийматиме ПСЖ, а "Боруссія" Дортмунд на своєму полі зіграє проти "Мілана".

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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