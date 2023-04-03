ПСЖ програв "Ліону" в чемпіонаті Франції, майже повторивши антидосягнення 22-річної давнини (відео)

ПСЖ на своєму стадіоні поступився "Ліону" в матчі 29-го туру чемпіонату Франції з рахунком 0:1 .

Гості могли вийти вперед наприкінці першого тайму, але Александр Лаказетт не реалізував пенальті. Однак після перерви "Ліон" все ж зумів вирвати перемогу – на 56-й хвилині вирішальний гол у цій зустрічі заби Бредлі Баркола.

Зазначимо, що за ПСЖ повний матч провели Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі, а ось ще одна зірка парижан Неймар не потрапив до заявки на гру через травму.

Огляд матчу

Для парижан це друга поспіль поразка в Лігі 1. Минулого туру команда Крістофа Галтьє вдома поступилася "Ренну" (0:2).

Поразка від "Ліона" стала для ПСЖ восьмою цього року. Парижани до того програли "Лансу" (1:3), "Марселю" (1:2), "Монако" (1:3), а також двічі "Ренну" (0:1, 0:2) та "Баварії" (0:1, 0:2), зігравши 18 матчів 2023 року.

Це є найгіршим показником для паризького клубу від 2001-го. Тоді ПСЖ програв 9 разів у 18 стартових матчах року.

8 - Paris have lost eight of their 18 games in 2023 in all competitions, their highest tally of defeats after 18 games in a calendar year since 2001 (9). Drifting. #PSGOL pic.twitter.com/3Li3apWw95 — OptaJean (@OptaJean) April 2, 2023

Після поразки від "Ліона" парижани з 66 очками залишилися на першому місці в турнірній таблиці Ліги 1. ПСЖ випереджає найближчих переслідувачів – "Ланс" і "Марсель" українця Руслана Малиновського – на 6 балів. "Ліон" (44 аункти) посідає 9-ту позицію.

У наступному турі чемпіонату Франції ПСЖ 8 квітня на виїзді зіграє проти "Ніцци". Наступного дня "Ліон" прийме "Ренн".

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