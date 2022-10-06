ПСЖ та "Бенфіка" не визначили лідера групи Ліги чемпіонів, "Ювентус" реабілітувався за поразки

У середу, 5 жовтня, відбулися матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між "ПСЖ" з "Бенфікою" та "Ювентусом" з "Маккабі" Хайфа.

"Бенфіка" зіграла внічию з ПСЖ в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Матч завершився з рахунком 1:1 .

Рахунок матчу відкрив на 22-й хвилині відзначився Ліонель Мессі з передачі Неймара. Наприкінці першого тайму господарі відігралися завдяки автоголу Данілу.

У іншому матчі групи Н "Ювентус" переграв "Маккабі" Хайфа - 3:1 .

У першому таймі було забито лише один гол - відзначився Адріан Рабйо. На початку другої половини зустрічі Душан Влахович подвоїв перевагу туринців, на що в середині тайму голом відповів Дін Давид. Крапку у матчі поставив дубль Рабйо.

ПСЖ та "Бенфіка", маючи по сім очок в активі, ділять лідерство у квартеті. Обидві команди у трьох турах жодного разу не програли. "Ювентус" набрав перші три очка та перебуває на третьому місці. "Маккабі" залишився на дні (0).

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