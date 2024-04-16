ПСЖ у більшості закамбечив проти "Барселони" та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Французький ПСЖ обіграв іспанську "Барселону" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 1:4 .

Підопічні Хаві вийшли вперед уже на 12-й хвилині зустрічі – Рафінья з меж воротарського переправив м'яч до сітки після чудового сольного проходу та прострілу з правого флангу від Ламіна Ямала.

Оскільки у першому поєдинку в Парижі каталонська команда здолала французький клуб з рахунком 3:2, то після швидкого забитого м'яча гандикап "синьо-гранатових" зріс до двох голів.

Проте на 29-й хвилині для "блаугранас" почалися неприємності – Рональд Араухо сфолив проти Бредлі Барколя перед власним карним майданчиком та отримав пряму червону картку, залишивши "Барселону" в меншості.

Перед перервою команда Луїса Енріке скористалася чисельною первагою та до мінімуму скоротила відставання у двоматчевій дуелі – Барколя прострілив з лівого флангу, а Усман Дембеле на дальній стійці потужно пробив під поперечину.

У другому таймі гості дотиснули суперника. На 54-й хвилині Вітінья з-за меж штрафного точно пробив у дальній нижній кут, відновивши паритет за сумою двох матчів.

На 59-й хвилині Жуан Канселу у власному штрафному майданчику збив Дембеле, а Кіліан Мбаппе реалізував пенальті.

Наприкінці поєдинку парижани остаточно зняли питання щодо того, хто ж завоює путівку до наступного раунду. На 89-й хвилині Мбаппе в контратаці оформив дубль.

Таким чином, ПСЖ за сумою двох матчів здолав "Барселону" з рахунком 6:4 і пройшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу "Барселона" – ПСЖ

У півфіналі Ліги чемпіонів парижани зіграють з дортмундською "Боруссією", яка в іншому чвертьфіналі вибила мадридський "Атлетіко". Іншу пару 1/2 фіналу складуть переможці протистоянь "Манчестер Сіті" – "Реал" та "Баварія" – "Арсенал".

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