ПСЖ виключив зі складу команди і виставив на трансфер найдорожчого футболіста світу

Французький ПСЖ виставив на трансфер нападника Кіліана Мбаппе.

Як повідомляє авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо, паризький клуб виключив Мбаппе зі складу команди на передсезонне турне в Японії.

У такий спосіб парижани дали зрозуміти, що Кіліана виставлено на трансфер. ПСЖ хоче продати зіркового француза, оскільки його чинна угода з клубом розрахована до кінця червня 2024 року. Відтак, вже наступного літа він матиме можливість залишити команду вільним агентом.

Керівництво ПСЖ вважає, що Мбаппе вже домовився з мадридським "Реалом" про безкоштовний трансфер улітку 2024-го. Парижани пропонували форварду подовжити контракт до 2025 року, але він відмовився від цієї пропозиції.

Мбаппе виступає за паризький клуб від 2017 року, коли перейшов з "Монако". Минулого сезону Кіліан провів 43 матчі за парижан у всіх турнірах, забив 41 гол та зробив 10 асистів.

Зазначимо, що Мбаппе є одним з двох найдорожчих футболістів світу за версією порталу Transfermarkt. Його вартість, так само як і нападника "Манчестер Сіті" Ерлінга Голанда, оцінюється у 180 мільйонів євро.

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