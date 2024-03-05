ПСЖ з дублем Мбаппе повторно обіграв "Реал Сосьєдад" на шляху до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Французький клуб без проблем отримав путівку до чвертьфіналу найпрестижіншого єврокубка.

ПСЖ обіграв "Реал Сосьєдад" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Аноета" у Сан-Себастьяні завершився з рахунком 1:2 .

У першому матчі ПСЖ вдома здобув перемогу над "Реалом Сосьєдад" з рахунком 2:0. Відтак у другому поєдинку іспанському клубу на власному полі потрібно було вибиратися зі скрутного становища, однак це завдання виявилося баскам не до снаги.

Парижани вийшли вперед на 15-й хвилині зустрічі – Кіліан Мбаппе отримав м'яч на лівому фланзі штрафного, хитнув захисника господарів і бездоганно пробив у дальній кут.

У другому таймі підопічні Луїса Енріке забили ще раз. На 56-й хвилині дубль оформив Мбаппе – 25-річний француз скористався передачею Лі Кан Іна з власної половини поля, після чого пробив у ближній кут.

Наприкінці поєдинку іспанській команді вдалося відквитати один м'яч – на 89-й хвилині влучного удару завдав Мікель Меріно, проте на загальний підсумок протистояння це не вплинуло.

Огляд матчу "Реал Сосьєдад" – ПСЖ

Таким чином, ПСЖ здолав "Реал Сосьєдад" з рахунком 4:1 за підсумками двох матчів і оформив вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 15 березня.

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