ПСЖ з історичним голом Мбаппе декласував у гостях клуб екстренера "Шахтаря" в Лізі 1

Зазначимо, що рахунок у цій грі було відкрито вже на восьмій секунді - отримавши передачу з глибини поля віл Ліонеля Мессі, форвард парижан Кіліан Мбаппе ефектно перекинув голкіпера суперника та відправив м'яч до сітки воріт.

Як з'ясувалося, цей гол 23-річного нападника став найшвидшим м'ячем, який коли-небудь було забито в рамках Ліги 1.

Загалом, до перерви вже в цьому матчі все було зрозуміло, адже ПСЖ ще тричі забив у ворота господарів, довівши справу до непристойного. Забитими голами за гостей відзначилися Ліонель Мессі (27 хвилина), Ашраф Хакімі (39) та Неймар (43).

На 52 хвилині побиття "Лілля" продовжилося - Неймар точним ударом оформив дубль, зробивши рахунок на табло 0:5. За дві хвилини "Лілль" зумів "розмочити" для себе сумний "нуль" - відзначився Жонатан Бамба.

Утім, останні слова сказали футболісти ПСЖ, а саме - Мбаппе. Форвард на 66 та 87 хвилинах ще двічі відзначився у воротах "Лілля" та оформив, таким чином, хет-трик. Як наслідок, повне декласування ексчемпіона Франції.

Додамо, що головним трененом "Лілля" є колишній керманич донецького "шахтаря" - Паулу Фонсека.

Після трьох турів ПСЖ одноосібно очолює турнірну таблицю Ліги 1, маючи у своєму активі максимальні дев'ять балів;

"Лілль", своєю чергою, з чотирма очками йде 12-м.

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