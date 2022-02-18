ПСЖ захмарною зарплатою намагається втримати Мбаппе від переходу в "Реал": названа "космічна" сума

23-річний француз може стати найвисокооплачуванішим гравцем світу.

Паризький ПСЖ не хоче відпускати одну зі своїх головних зірок Кіліана Мбаппе до мадридського "Реала".

Як повідомляє The Independent, французький куб пропонує 23-річному французькому форварду подовжити контракт на супервигідних умовах. Керівництво парижан готове платити Мбаппе 1 млн євро на тиждень.

Якщо Кіліан прийме цю пропозицію, то з веичезним відривом стане найбільш високооплачуваним гравцем світу.

Поточна угода Мбаппе з парижанами розрахована до 30 червня, тому вже влітку француз може вільним агентом перейти до "Реала". Раніше ЗМІ повідомляли, що за кожен рік у Мадриді нападник отримуватиме 50 млн євро.

Своєю чергою, президент Ла Ліги Хав'єр Тебас не сумнівається, що наступного літа "Реал" підпише Мбаппе. Також він впевнений, що в мадридському клубі також опиниться зірковий форвард дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд.

"Реал" отримає Мбаппе та Голанда, оскільки решта клубів ("Барселона" та "Ювентус" - прим.) фінансово розорені. Прихід Мбаппе - чудова новина для Ла Ліги. Це найкраще, що могло статися з нашою лігою. У мене немає інформації щодо Кіліана. Але я знаю відверто мало випадків, коли футболісти, чиї контракти закінчувалися через пів року, не подовжували їх, а потім залишалися у своїх клубах", - сказав функціонер в інтерв'ю ESPN.

У нинішньому сезоні Кіліан провів 32 матчі за парижан у всіх турнірах, забив 22 голи і віддав 16 результативних передач.

Мбаппе є найдорожчим футболістом світу за версією порталу Transfermarkt. Його вартість оцінюється у 160 мільйонів євро.

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