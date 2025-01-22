ПСЖ здійснив видовищний камбек і здолав "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів (відео)

Парижани поступалися в рахунку 0:2, але зуміли здобути вольову перемогу.

ПСЖ вдома обіграв "Манчестер Сіті" у результативному матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 4:2 .

Господарі могли відкривати рахунок наприкінці першого тайму, але гол Ашрафа Хакімі було скасовано після перегляду відеоповтору через офсайд.

Одразу після перерви команда Хосепа Гвардіоли забила, причому зробила це двічі. На 50-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Джек Гріліш, а через три хвилини відзначився Ерлінг Голанд.

Проте підопічні Луїса Енріке зуміли оформити видовищний камбек. На 56-й хвилині один м'яч відіграв Усман Дембеле, після чого на 60-й хвилині паритет у грі відновив Бредлі Баркола.

На цьому парижани не зупинилися. На 78-й хвилині Жуан Невес вивів французький клуб уперед, а остаточний рахунок поєдинку на 90+6-й хвилині встановив Гонсалу Рамуш.

Огляд матчу ПСЖ – "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги ПСЖ (10 очок) вийшов на 22-ге місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Манчестер Сіті" (8 балів) опустився на 25-ту позицію. За тур до кінця обидва клуби продовжують боротьбу на вихід до плейоф.

У заключному турі основного раунду найпрестижнішого єврокубка ПСЖ на виїзді зіграє проти "Штутгарта", а "Манчестер Сіті" прийме "Брюгге". Матчі відбудуться 29 січня.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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