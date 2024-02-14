ПСЖ здобув перемогу над "Реалом Сосьєдад" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Парижани забезпечили собі комфортну перевагу в два м'ячі перед грою у відповідь.

ПСЖ обіграв "Реал Сосьєдад" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 2:0 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. А ось на початку другого тайму парижани вийшли вперед – на 58-й хвилині після подачі з кутового Маркіньйос виконав скидання на дальню стійку, де Кіліан Мбаппе добив м'яч у сітку.

На 71-й хвилині підопічні Луїса Енріке подвоїли свою перевагу – Бредлі Баркола на лівому фланзі отримав передачу від Фабіана Руїса, протягнув м'яч до карного майданчика та точно пробив у дальній кут.

Огляд матчу ПСЖ – "Реал Сосьєдад"

Матч-відповідь між "Реалом Сосьєдад" і ПСЖ відбудеться 5 березня в Іспанії.

Нагадаємо, жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 15 березня.

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