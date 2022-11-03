ПСЖ здолав "Ювентус" у Лізі чемпіонів, однак несподівано втратив лідерство у групі

У середу, 2 листопада, в рамках заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 "Ювентус" приймав ПСЖ, а "Бенфіка" на виїзді зустрічалася з "Маккабі".

ПСЖ на виїзді переміг "Ювентус" у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 1:2 .

Рахунок матчу відкрив на 13-й хвилині Кіліан Мбаппе. Однак наприкінці тайму Леонардо Бонуччі зрівняв рахунок. Долю матчу вирішив гол Нуну Мендеша.

У іншому поєдинку групи H "Бенфіка" на виїзді знищила "Маккабі" з Хайфи – 1:6 .

У розгромі взяли участь Гонсалу Рамуш, Петар Муса, Алекс Грімальдо, Рафа Сілва, Енріке Араужу та Жоау Маріу.

Ізраїльська команда зуміла забити лише гол престижу – пенальті реалізував Тьяронн Шері.

Після шести турів лідирує у групі "Бенфіка" (14 балів). ПСЖ теж має 14 очок, однак поступився португальській команді кількістю голів на виїзді та завершив груповий етап на другому місці. "Ювентус" набрав три бали та лишився на третьому місці. "Маккабі" Хайфа з трьома очками замикає квартет.

Таким чином, "Бенфіка" та ПСЖ пробилися у плейоф ЛЧ. "Ювентус" вилітає у 1/16 Ліги Європи, а "Маккабі" завершує свій шлях у єврокубках.

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