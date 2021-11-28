Дебют Рамоса: ПСЖ зміг обіграти аутсайдера чемпіонату завдяки голам у більшості

"Парижани" продовжують лідирувати в Лізі 1.

В рамках 15-го туру чемпіонату Франції "Сент-Етьен" приймав лідера турнірної таблиці ПСЖ і зазнав поразки.

Рахунок матчу на 23-й хвилині відкрив хавбек господарів Деніс Буанга. В кінці першого тайму арбірт видалив Тімоте Колодзейчака. Одразу після цього гості зрівняли рахунок. Автором голу став Маркос Аоас Корреа. Йому асистував Ліонель Мессі.

В середині другого тайму Анхель Ді Марія подвоїв перевагу ПСЖ, а у компенсований до другого тайму час Корреа оформив дубль та закріпив фінальний рахунок матчу - 3:1.

В цьому поєдинку взяв участь Серхіо Рамос, який приєднався до команди влітку, але до цього часу не грав через травму.

ПСЖ продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату, маючи в активі 40 очків.

"Сент-Етьєн" знаходиться у списку аутсайдерів. Команда має 12 очків та займає 19 місце рейтингу.

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