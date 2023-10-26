ПСЖ знищив "Мілан" і захопив лідерство у групі Ліги чемпіонів (відео)

ПСЖ розгромив "Мілан" у домашньому матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів – 3:0 .

У першому таймі парижани заробили мінімальну перевагу в рахунку – на 32-й хвилині влучного удару завдав Кіліан Мбаппе.

Після перерви підопічні Луїса Енріке розвинули свій успіх. На 53-й хвилині гол забив Рандаль Коло Муані, а остаточний рахунок поєдинку за хвилину до кінця основного часу встановив Лі Кан Ін.

В іншому матчі третього туру групи F дортмундська "Боруссія" на виїзді мінімально обіграла "Ньюкасл" – 0:1 . Переможний гол "джмелів" на 45-й хвилині забив Фелікс Нмеча.

Таким чином, за підсумками трьох турів ПСЖ (6 очок) вийшов на перше місце групи F. Далі розташувалися "Боруссія" Дортмунд і "Ньюкасл" (по 4 бали), останній – "Мілан" (2).

У четвертому турі групової стадії ЛЧ, 7 листопада, "Мілан" прийме ПСЖ, а дортмундська "Боруссія" вдома зіграє з "Ньюкаслом".

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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