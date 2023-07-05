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ПСЖ звільнив головного тренера, якого поліція затримала через расистський скандал

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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ПСЖ звільнив головного тренера, якого поліція затримала через расистський скандал

Крістоф Галтьє / Фото: Associated Press

Крістоф Гальтьє, якому загрожує до трьох років позбавлення волі, залишився без роботи.

ПСЖ оголосив про звільнення Крістофа Галтьє з посади головного тренера команди.

Паризький клуб зробив відповідну заяву на своєму офіційному сайті.

Французький гранд вирішив достроково припинити співпрацю з 56-річним спеціалістом, контракт якого був чинним до літа наступного року.

Галтьє очолив парижан у липні 2022 року. Під його керівництвом клуб виграв чемпіонат та Суперкубок Франції. У Лізі чемпіонів команда вилетіла на стадії 1/8 фіналу.

Зазначимо, що наприкінці червня Галтьє разом з сином були затримані французькою поліцією через підозри в расизмі. Тренера звинувачують у расистських висловлюваннях за часів його роботи в "Ніцці".

За інформацією RMC Sport, у розмові з колишнім спортивним директором "Ніцци" Жюльєном Фурньє Галтьє нібито скаржився на те, що в команді занадто велика кількість темношкірих та мусульман.

Прокуратура Ніцци розпочала розслідування у справі Галтьє та провела обшуки в офісі "Ніцци", аби знайти додаткові докази. Сам Крістоф заперечує усі звинувачення на свою адресу.

Якщо Галтьє визнають винним, йому загрожуватиме до трьох років в'язниці та штраф у розмірі 45 тисяч євро.

Окрім ПСЖ і "Ніцци", у своїй тренерській кар'єрі Галтьє раніше очолював "Сент-Етьєн", "Лілль" та "Марсель".

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Дата публікації
Перегляди
314
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