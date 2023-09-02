Публічно підтримали війну: хокеїсти російського клубу вийшли на матч у формі із символом окупантів

Хокейний клуб ЦСКА відкрито підтримав загарбницьку війну, яку Росія веде проти України.

Гравці московської команди вийшли на розминку перед матчем КХЛ проти "Ак Барса" у формі з літерою "Z" – одним із символів повномасштабного вторгнення РФ до України.

Ця форма присвячена терористичному батальйону "Еспаньола", велику частину якого ЗСУ розгромили у серпні цього року.

За інформацією російських пропагандистів, символічне вкидання шайби перед стартом гри зробив командир батальйону "Еспаньола" з позивним "Іспанець".

Крім того, перед початком поєдинку на арені пролунали слова підтримки бойовикам, а на матчі були присутні родичі ліквідованих окупантів.

Також повідомляється, що на матчі був присутній ексгравець футбольного ЦСКА Андрій Соломатін, який нещодавно вступив до лав терористів. Він вручив вдовам та рідним загиблих окупантів джерсі з підписами усіх гравців хокейного клубу.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув відомий російський хокеїст Олександр Подставкін.

Читайте також:

Залишаться без олімпійських ліцензій: росіян і білорусів не допустили до Азійських ігор-2023

Спіткала доля окупанта: на війні в Україні загинув російський тренер з волейболу

ЗСУ ліквідували на фронті генсека Федерації карате Росії