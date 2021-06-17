"Путін — х**ло": українські фанати з трибун спровокували істерику в російській Держдумі

У РФ апелюють до УЄФА з вимогою заборонити нашим уболівальникам відвідувати матчі Євро-2020.

Під час матчу 2-го туру Чемпіонату Європи-2020 між збірними України і Північної Македонії уболівальники "синьо-жовтих" гучно скандували з трибун "Путін - х**ло".

Це викликало бурхливу реакцію в російській Держдумі. Там обурені образами на адресу президента РФ та вимагають жорсткої реакції від УЄФА.

Відповідну заяву зробив член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Дмитро Свищев.

"Керівництво УЄФА має на це реагувати. Це наш президент. Знову їх хтось заводить, ніяк вони не можуть заспокоїтися. Заводять їх націоналістичні організації, які нічого спільного з футболом не мають. Замість того, щоб зосередитися на грі, вони займаються повною ахінеєю.

Це, однозначно, добре спланована провокація проти Росії. На неї необхідно жорстко відреагувати. УЄФА зобов’язаний заборонити вхід українським уболівальникам на наступні матчі Євро, оштрафувати ФФУ (УАФ - прим.), провести розслідування і суворо покарати організаторів акції", - передає слова Свищева Sport24.

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Після перемоги над Північною Македонією (2:1) Україна набрала перші 3 очки і посідає 3-тє місце у своїй групі. Австрія (3 бали і матч у запасі) лідирує, Нідерланди (3 і матч у запасі) - другі, Північна Македонія (0) - четверта.

Україна набрала перші 3 очки і посідає 3-тє місце у своїй групі. (3 бали і матч у запасі) лідирує, (3 і матч у запасі) - другі, Північна Македонія (0) - четверта. До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Збірна України здобула першу перемогу на Євро-2020

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