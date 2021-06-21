"Путін - х**ло": українські та австрійські фанати разом заспівали хіт про президента Росії (відео)

Уболівальники майбутніх суперників об'єдналися, щоб виконати пісню про главу держави-агресора.

Напередодні вирішального матчу 3-го туру групового етапу Євро-2020 між збірними України та Австрії вболівальники обох команд перетнулися одній з вулиць Бухареста.

Фанати приязно ставилися одне до одного, спілкувалися та разом виконали всесвітньо відомий хіт про президента Російської Федерації: "Путін - х**ло".

Відповідний відеоролик опублікував Instagram-канал Zoryalondonsk.

Поєдинок Україна - Австрія розпочнеться у понеділок, 21 червня, о 19:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію цієї гри.

Додамо, що ви також можете стежити на ТСН Проспорт за усім, що відбувається довкола матчу Україна - Австрія.

Раніше повідомлялося, що українські фанати спровокували істерику в російській Держдумі. Там обурилися тим, що наші вболівальники співають про Путіна під час матчів Чемпіонату Європи, та закликали УЄФА застосувати до них дисциплінарні санкції та більше не пускати на трибуни.

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Збірна України розпочала фінальний турнір Євро-2020 поразкою від Нідерландів (2:3), після чого обіграла Північну Македонію (2:1).

(2:3), після чого (2:1). Перед заключним туром "синьо-жовті" з 3 очками посідають другу сходинку групи С, випереджаючи Австрію за додатковими показниками. Навіть нічия в останньому матчі гарантовано виведе підопічних Андрія Шевченка в плейоф.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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