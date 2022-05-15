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"Путін - х*йло": естонські фанати присвятили банер кремлівському диктатору (фото)

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"Путін - х*йло": естонські фанати присвятили банер кремлівському диктатору (фото)

Фото: ФК Динамо Київ

У п'ятницю, 13 травня, під час благодійного поєдинку з "Динамо" Київ естонські вболівальники вивісили банер, на якому залишили побажання президенту країни-агресорки Володимиру Путіну.

На самому початку гри присутні затягнули всесвітньо відому пісню "Путін - х*йло". А також вивісили красномовний банер.

На ньому було зображено Путіна, в голову якого стріляють з пістолета.

До слова, поєдинок завершився впевненою перемогою київського клубу - 3:0.

Нагадаємо, що півзахисник "Динамо" Київ Олександр Андрієвський не стримав сліз, коли йому поставили запитання, пов'язане з війною в Україні.

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