"Путін - х*йло": естонські фанати присвятили банер кремлівському диктатору (фото)

У п'ятницю, 13 травня, під час благодійного поєдинку з "Динамо" Київ естонські вболівальники вивісили банер, на якому залишили побажання президенту країни-агресорки Володимиру Путіну.

На самому початку гри присутні затягнули всесвітньо відому пісню "Путін - х*йло". А також вивісили красномовний банер.

На ньому було зображено Путіна, в голову якого стріляють з пістолета.

A friend from Tallinn sent this to me, FC Flora played against Dynamo Kyiv on Friday. This message from the Estonian fans is very clear - I couldn't agree more with them! #StopPutin #PutinWarCriminal #FCFlora #IStandWithUkraine pic.twitter.com/qFt88ZHQZR — Juha Tamminen (@TamminenJuha) May 14, 2022

До слова, поєдинок завершився впевненою перемогою київського клубу - 3:0 .

Нагадаємо, що півзахисник "Динамо" Київ Олександр Андрієвський не стримав сліз, коли йому поставили запитання, пов'язане з війною в Україні.

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