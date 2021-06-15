"Путін — ху**ло": українці в Амстердамі навчали нідерландців відомого хіта про президента РФ

Тепер нідерландські вболівальники знають, як правильно співати "Путін – ху**ло".

Українські вболівальники в Амстердамі, напередодні матчу Нідерланди — Україна заспівали відомий хіт про президента Росії Володимира Путіна. Такий перфоманс українців сподобався нідерландцям і невдовзі весь вагон співав "Путін – ху**ло".

Відеозаписом поділився у себе в Facebook один з українських фанів Тарас Рисей.

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На ролику видно, як група молодих людей, одягнених у сині та жовті футболки з українськими прапорами заспівали хіт про Путіна у громадському транспорті. З ними в одному вагоні їхали нідерландські вболівальники. Принципові суперники швидко подружились, а нідерландці тепер знають, як правильно співати "Путін – ху**ло".

Українські користувачі соцмереж були в захваті від відео: "Можна слухати вічно", "Голландцi розбираються в прекрасному", "Безсмертна пісня".

"Путін — ху**ло": українці в Амстердамі навчали нідерландських вболівальників відомого хіта про президента РФ

Нагадаємо, що збірна України стартувала на Євро-2020 з поразки від Нідерландів. Матч закінчився з рахунком 2:3.

Також стало відомо, що матч збірної України проти Нідерландів переписав історію футболу.

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