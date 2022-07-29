Путін на танку у кривавому полі: азербайджанський художник промовистою карикатурою "розніс" фанатів "Фенербахче"

Відомий художник-ілюстратор з Азербайджану Гюндуз Агаєв відреагував на ганебну поведінку турецьких уболівальників у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

Зазначимо, що фанати "жовтих канарок" скандували ім’я російського диктатора Володимира Путіна після першого пропущеного голу від "Динамо". Як наслідок, подібні дії турків призвели до того, що післяматчеву пресконференцію ухвалив рішення проігнорувати головний тренер "біло-синіх" - Мірча Луческу.

Художник-ілюстратор Гюндуз Агаєв не пройшов повз цей скандал і присвятив йому потужну карикатуру. Він зобразив залите кров'ю футбольне поле, посеред якого на танку із пропагандистським символом "Z" підіймає закривавлену руку напівголий президент країни-агресорки.

Також на цій карикатурі зображені фанати "Фенербахче", які з трибун закликають Путіна до чергових масових вбивств. В одного з турецьких уболівальників на спині теж є символ вторгнення російських окупантів до України "Z".

Раніше повідомлялося, що "Фенербахче" відреагував на кричалку своїх фанів про Путіна. "Жовті канарки" стверджують, що такі дії вболівальників не відображають позицію клубу. Своєю чергою, УЄФА розпочав розслідування скандального інциденту.

Нагадаємо, попри таку огидну поведінку фанатів "Фенербахче", київський клуб зумів здобути перемогу та, як наслідок, вийти до 3-го кола відбору найпрестижнішого клубного турніру Європи.

У наступному раунді "Динамо" поміряється силами з австрійським "Штурмом".

Поєдики з австрійцями будуть зіграні 3-го та 9-го серпня.

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