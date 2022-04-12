"Путін робить жахливі речі": екскапітан збірної Фінляндії прихистив українських біженців у себе вдома

Тім Спарв активно допомагає українському народу в боротьбі з російською агресією.

Колишній капітан збірної Фінляндії Тім Спарв висловився про повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України.

Спарв жорстко засудив президента країни-агресорки Володимира Путіна, порівнявши його з радянським диктатором Йосипом Сталіним.

"Він став у один ряд зі Сталіним та іншими диктаторами. Насправді усе це не має значення - важливі лише біль і страждання України. Вони обидва огидні. Нинішній правитель Росії робить страшні та жахливі речі.

Росіяни живуть у суцільній пропаганді, вони не знають істини, не володіють реальними новинами та фактами. Це програш дипломатії. Який сенс у розмовах з ним, якщо він нікого не слухає? У нього немає жодного співчуття. Він не розуміє культури інших народів. Не варто займатися дипломатичною роботою", - сказав Тім в інтерв'ю Футбол 24.

Також він розповів, що активно допомагає українським біженцям, які були змушені залишити свої домівки, тікаючи від війни. Зокрема, Тім брав участь в акціях на підтримку України, перераховував кошти, та навіть прихистив у своєму будинку в фінському місті Вааса українську сім'ю.

"Передусім я хотів би висловити співчуття Україні та усім українцям. Уявляю, наскільки складно зараз вашому народу. Разом зі своєю сім'єю я довго думав, яким чином можу допомогти вашій країні та чим можу бути корисний. Спершу ми перераховували гроші, брали участь у протестах проти цієї війни на вулицях, намагалися привертати увагу до проблеми у соцмережах та усіх можливих інформаційних платформах. Це все були хороші рішення, однак я розумів, що слід зробити щось ще. Тому вирішив надати у користування свій дім у Фінляндії українським біженцям.

Одного дня зі мною зв'язалася жінка, яка розповіла про сім'ю з України, що вирушила до Фінляндії. Я подумав, що можу стати у нагоді, тому запропонував свою квартиру українці з хлопчиком та дівчинкою. На цьому я не зупиняюся і прагну допомагати й надалі - розумію, як складно почуватися безпорадним у чужій країні. Читаю новини, переглядаю фото та відео з України і це неабияк засмучує мене. Українці не заслуговували на таке жахіття", - додав фінський футболіст.

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