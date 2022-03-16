"Путін - символ терористичної агресії": український каратист Горуна - про війну з російськими окупантами

Олімпійський медаліст готовий боронити батьківщину навіть без військової підготовки.

Бронзовий призер Олімпіади-2020 в Токіо, український каратист Станіслав Горуна прокоментував повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

Від початку російської агресії 24 лютого спортсмен вступив до лав Збройних сил України, а також закликав усіх допомагати українській армії.

"Щодня вночі перед новинами ми перевіряємо, чи наші друзі та члени сімей у порядку, чи комусь щось треба. Тому нема часу скаржитися або переосмислювати своє життя. Ось як воно. Це критичний момент. У нас немає необхідної військової підготовки чи досвіду ведення боїв. Проте у будь-якому разі ми на своїй землі, ми вдома і готові її захищати. Якщо знадобиться, звісно, ми будемо вбивати. Ми будемо стріляти. У нас немає жодного вибору.

Тепер Путін - це символ терористичної агресії. Насилля, якому він дав команду, немає пояснень. Він наказав своїм солдатам вбивати мирних людей в Україні. І якщо ми не будемо чинити супротив, це лише питання часу, коли він піде далі в Польщу, Словаччину, Естонію, Фінляндію і так далі. Зараз ми всі - справжня нація. Ми всі разом, тому, звичайно, я пишаюся своїм народом", - сказав Горуна у коментарі виданню CBS News.

Раніше повідомлялося, що Горуна звернувся до росіян із закликом піднятися і повалити путінський режим.

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